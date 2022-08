Achille Lauro, conoscete suo fratello Federico? È famosissimo (Di lunedì 15 agosto 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Nella famiglia De Marinis il più conosciuto è Lauro, in arte Achille Lauro. Ma non tutti sanno che il cantante ha un fratello famosissimo, si chiama Fedrrico: ecco chi è e che cosa fa. In questi ultimi anni abbiamo imparato a conoscere e ad amare l’artista romano, sia nelle vesti di rapper e trapper e Leggi su youmovies (Di lunedì 15 agosto 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Nella famiglia De Marinis il più conosciuto è, in arte. Ma non tutti sanno che il cantante ha un, si chiama Fedrrico: ecco chi è e che cosa fa. In questi ultimi anni abbiamo imparato a conoscere e ad amare l’artista romano, sia nelle vesti di rapper e trapper e

Lellosmastello1 : @siriano63 @snkarmadio Hakimi lo aveva sodomizzato più e più volte. Achille Lauro è una mezza sega isterica che amano essere sculacciata - MARCO1356662232 : INFORMO I SOCI.. VISTO VALORE 'FERRO' ODIERNO.. 300MIGLIARDI D'EURO.. E' IL 'VERO'VALORE DI M.S.C. CROCERE , GRIM… - antopirolo : Achille Lauro regalava i pacchi di pasta e le scarpe spaiate (che almeno pagava di tasca sua) durante la campagna e… - imluca_ : @tsveta_ch Si si avevo intuito, penso sia perché lei è un feat e invece Achille Lauro in Mille era creditato come artista principale tipo - giovannipilato2 : @Misurelli77 Negli anni 50 Achille Lauro partito Monarchico e poi MSI DN per farsi eleggere sindaco di Napoli distr… -