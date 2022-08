Salernitana-Roma 0-1, decide Cristante (Di domenica 14 agosto 2022) (Adnkronos) – La Roma vince 1-0 sulla Salernitana nel posticipo domenicale della prima giornata di Serie A, disputato allo stadio ‘Arechi’ di Salerno. A decidere il match il gol di Cristante al 33?. SPEZIA-EMPOLI – Lo Spezia batte 1-0 l’Empoli nel posticipo disputato allo stadio ‘Alberto Picco’ della città ligure. Di Nzola al 36? il gol partita. Funweek. Leggi su funweek (Di domenica 14 agosto 2022) (Adnkronos) – Lavince 1-0 sullanel posticipo domenicale della prima giornata di Serie A, disputato allo stadio ‘Arechi’ di Salerno. Are il match il gol dial 33?. SPEZIA-EMPOLI – Lo Spezia batte 1-0 l’Empoli nel posticipo disputato allo stadio ‘Alberto Picco’ della città ligure. Di Nzola al 36? il gol partita. Funweek.

