Salernitana-Roma 0-1, all'Arechi decide Cristante (Di domenica 14 agosto 2022) SALERNO (ITALPRESS) – Nel giorno dell'esordio di Paulo Dybala e Gini Wijnaldum, la Roma vince 1-0 sul campo della Salernitana. E' Bryan Cristante l'autore del gol decisivo per una Roma sciupona. Nella prima mezz'ora Zaniolo ha tre occasioni. In avvio intercetta un passaggio orizzontale di Coulibaly, punta la porta ma sbaglia col mancino. All'8? altra chance. Azione in fotocopia col gol di Tirana in finale di Conference League: Mancini lancia, Zaniolo aggancia in area e calcia ma Sepe risponde presente. Poi al 25? Dybala illumina per il classe 1999 che ci prova col destro con lo stesso risultato di prima: palla fuori. Tutti aspettano i quattro tenori ma il primo gol della stagione della Roma è di Bryan Cristante. Al 34? l'ex Atalanta lascia partire un tiro dal limite dell'area sporcato ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 agosto 2022) SALERNO (ITALPRESS) – Nel giorno dell'esordio di Paulo Dybala e Gini Wijnaldum, lavince 1-0 sul campo della. E' Bryanl'autore del gol decisivo per unasciupona. Nella prima mezz'ora Zaniolo ha tre occasioni. In avvio intercetta un passaggio orizzontale di Coulibaly, punta la porta ma sbaglia col mancino. All'8? altra chance. Azione in fotocopia col gol di Tirana in finale di Conference League: Mancini lancia, Zaniolo aggancia in area e calcia ma Sepe risponde presente. Poi al 25? Dybala illumina per il classe 1999 che ci prova col destro con lo stesso risultato di prima: palla fuori. Tutti aspettano i quattro tenori ma il primo gol della stagione dellaè di Bryan. Al 34? l'ex Atalanta lascia partire un tiro dal limite dell'area sporcato ...

DAZN_IT : Se stai riscontrando dei problemi di accesso, utilizza questo link per vedere #SalernitanaRoma… - OfficialUSS1919 : ?? I convocati per Salernitana - Roma ?? #SalernitanaRoma #macteanimo - OfficialASRoma : ?? 6 precedenti in Serie A e 5 vittorie per noi ?? Tutto quello che c'è da sapere in vista di #SalernitanaRoma - Fprime86 : RT @SkySport: SALERNITANA-ROMA 0-1 Risultato finale ? ? #Cristante (33’) ? SERIE A - 1^ giornata ?? - And71and : @usodistorto @pisto_gol Potevamo farne 4 ma ci mancava metà centrocampo titolare e il difensore centrale... Fiorent… -