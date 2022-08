Qual è il senso di avere un doppio profilo su Instagram? Alla scoperta di una nuova tendenza (Di domenica 14 agosto 2022) Perché gli adolescenti dovrebbero sentire il bisogno di avere un doppio profilo su Instagram? Ebbene sì, sempre più giovani appartenenti Alla generazione Z – e in particolare quelli di età compresa tra i 13 e i 20 anni – hanno ben due profili su Instagram: uno per condividere ciò che è convenzionalmente Instagrammabile e un secondo per condividere ciò che invece è real life con sole persone selezionate. E quindi: selfie venuti malissimo, foto del proprio gatto, stories spontanee con foto sfocate e video non pensati, non calcolati, non aderenti ad un particolare canone di perfezione o ad un ben organizzato piano editoriale. Questo è il motivo per cui la tendenza è sempre più in crescita: perché quel secondo profilo rappresenta, per ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 14 agosto 2022) Perché gli adolescenti dovrebbero sentire il bisogno diunsu? Ebbene sì, sempre più giovani appartenentigenerazione Z – e in particolare quelli di età compresa tra i 13 e i 20 anni – hanno ben due profili su: uno per condividere ciò che è convenzionalmentemabile e un secondo per condividere ciò che invece è real life con sole persone selezionate. E quindi: selfie venuti malissimo, foto del proprio gatto, stories spontanee con foto sfocate e video non pensati, non calcolati, non aderenti ad un particolare canone di perfezione o ad un ben organizzato piano editoriale. Questo è il motivo per cui laè sempre più in crescita: perché quel secondorappresenta, per ...

