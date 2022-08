“Posso capire la delusione” | Maurizio Costanzo la dice tutta

avertingeyes : Quando tra trentadue anni avrò terminato di lavorare con la psicologa sui traumi gravi, dovrò prendermi qualche sed… - jnwonderlvnd : ieri la mia migliore amica mi ha pianto davanti mentre io trattenevo le lacrime da due ore, l'ho consolata e tutto… - singerel : RT @mvetto: @LennyBusker3 @_the_lobster_ @Stronza @StefanoBul @LaBombetta76 @neuron_lost @grasderost Capisco ne abbiate anbastanza. Io purt… - endorfjne : RT @inlovewithhaz_: NON CI SONO SPOILER ?? cosa è successo IERI con Louis e con le canzoni leakkate? ringrazio @harryisacacta per la lezio… - plums_the : @valeangelsback Sono persone malate e stop !!! Poi posso capire al limite per una sedicenne o diciassettenne che se… -

La Nuova Venezia

È convinto di non avere avuto giustizia ma che sarà il figlio anegli anni che suo padre non ha rinunciato a lui ' . ' Sono con il mio nipotino, nonparlare e comunque di lui non voglio ......non sarà ascoltato perché le forze politiche hanno iniziato ad alzare la voce a più non. Il ... In Umbria Per ora silenzio totale, tutti concentrati achi saranno i candidati. La ... Passeggiata “hot” in via Bafile a Jesolo, turista a spasso in perizoma e reggiseno