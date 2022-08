Napoli, Simeone è pronto: De Laurentiis ha superato Juventus e Borussia (Di domenica 14 agosto 2022) Giovanni Simeone è ormai un calciatore del Napoli. Annuncio in arrivo nelle prossime ore per la nuova punta di Spalletti L’avventura napoletana di Giovanni Simeone partirà ufficialmente oggi. È stata un’operazione lunga, a tratti sofferta, ma senz’altro desiderata sia dall’argentino che dal Napoli. Aurelio De Laurentiis ha lavorato in prima persona per portare a casa Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 14 agosto 2022) Giovanniè ormai un calciatore del. Annuncio in arrivo nelle prossime ore per la nuova punta di Spalletti L’avventura napoletana di Giovannipartirà ufficialmente oggi. È stata un’operazione lunga, a tratti sofferta, ma senz’altro desiderata sia dall’argentino che dal. Aurelio Deha lavorato in prima persona per portare a casa Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO #Napoli, fatta per #Simeone dal #Verona L'attaccante argentino arriva in prestito con obbligo di… - DiMarzio : #Calciomercato | #Simeone sosterrà domattina le visite mediche con il @sscnapoli - DiMarzio : #Calciomercato | @sscnapoli, è fatta per #Simeone dall’@HellasVeronaFC - SaladNFL : RT @GianMar06498053: Quando sono sceso per le vacanze avevo fatto una lista di desideri per il #Napoli: #Sirigu ? #Simeone ? #Raspadori #Na… - antoniolm21 : @Andrea842631710 solitamente il Napoli ha sempre sostituito 1 a 1. Poi da Mertens il cash non arriva, però hai avut… -