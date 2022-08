Napoli | novità su Ndombele | succederà la prossima settimana

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 14 agosto 2022) Ilscenderà in campo domani contro il Verona per inaugurare questa nuova stagione di Serie A con la nuova rosa a disposizione di Luciano Spalletti. La formazione della squadra, però, non è ancora al completo, considerando che il mercato si chiuderà il 1° settembre e che ilha ancora diversi colpi da sferrare, sia in entrata che in uscita. Calciomercato(Getty Images) Calciomercato: leIn particolare il ds Cristiano Giuntoli è a lavoro per fornire a Luciano Spalletti un attaccante per sostituire Dries Mertens ed eventualmente un centrocampista e un portiere, in caso di addio di Fabian Ruiz e Meret. L’esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha fornito un aggiornamento sul mercato deltramite il proprio profilo ...