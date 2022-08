Macerata | dimentica di chiudere il bar | entrano in tre e pagano il conto

(Di domenica 14 agosto 2022) I tre ragazzi hanno preso una birra ma non trovando nessuno del personale hanno lasciato 'il' sul bancone. La titolare: 'Un gesto generoso, per nulla ...

I tre ragazzi hanno preso una birra ma non trovando nessuno del personale hanno lasciato 'il conto' sul bancone. La titolare: 'Un gesto generoso, per nulla ...Una buona notizia arriva da, dove la titolare del bar Belvedere aveva dimenticato di chiudere a chiave la porta. Al suo rientro, la mattina seguente, la donna ha fatto una scoperta, che per una volta è stata piacevole: ...I tre ragazzi hanno preso una birra ma non trovando nessuno del personale hanno lasciato "il conto" sul bancone. La titolare: "Un gesto generoso, per nulla scontato" ...È il biglietto che Anca Nicoleta Scolareanu, giovane romena titolare del bar Belvedere in piazza Angeletti, si è ritrovata sul bancone all’apertura del locale. Anca Nicoleta Scolareanu ha anche lancia ...