Davide, in fin di vita a vent'anni per uno sguardo a una ragazza. La mamma: 'Picchiato senza motivo' (Di domenica 14 agosto 2022) Un ragazzo di vent'anni di Bologna , Davide Ferrerio , è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro, dopo essere stato aggredito giovedì sera da un 22enne che lo ha ... Leggi su leggo (Di domenica 14 agosto 2022) Un ragazzo didi Bologna ,Ferrerio , è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro, dopo essere stato aggredito giovedì sera da un 22enne che lo ha ...

leggoit : Davide, in fin di vita a vent'anni per uno sguardo a una ragazza. La mamma: «Picchiato senza motivo» - Nutizieri : Davide Ferrerio, tifoso del Bologna pestato a Crotone: è in fin di vita. La madre chiede aiuto ai rossoblù… - corrierebologna : Davide Ferrerio, tifoso del Bologna pestato a Crotone: è in fin di vita. La madre chie... - Laemmedimarco : Ho chiacchierato con Davide Dapporto, uno dei dilettanti italiani in rampa di lancio. Fin dai primi colpi di pedal… - fcovone : @strange_days_82 Davide, sono d'accordo con te fuorché su una cosa: sebbene ritenga pessimi sia #Mattarella sia… -