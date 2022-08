Davide Ferrerio, picchiato e ridotto in fin di vita mentre è in vacanza (Di domenica 14 agosto 2022) Un ragazzo ricoverato in fin di vita in ospedale, un altro finito in carcere e due giovani denunciate. Crotone è sotto choc per la brutale aggressione subita nella sera di giovedì da Davide Ferrerio, ventenne residente a Bologna. Il... Leggi su today (Di domenica 14 agosto 2022) Un ragazzo ricoverato in fin diin ospedale, un altro finito in carcere e due giovani denunciate. Crotone è sotto choc per la brutale aggressione subita nella sera di giovedì da, ventenne residente a Bologna. Il...

PalermoToday : Davide Ferrerio, picchiato e ridotto in fin di vita mentre è in vacanza - Today_it : Davide Ferrerio, picchiato e ridotto in fin di vita mentre è in vacanza - infoitinterno : Davide Ferrerio, tifoso del Bologna pestato a Crotone: è in fin di vita - infoitinterno : Pestaggio Davide Ferrerio a Crotone, forse c'è di mezzo una donna - infoitinterno : Davide Ferrerio, 20enne ridotto in fin di vita per uno sguardo a una ragazza. «Picchiato a calci e pugni» -