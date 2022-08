Crollo Ponte Morandi | oggi la commemorazione delle vittime a Genova

Leggi su tg24.sky

(Di domenica 14 agosto 2022) Quattro anni dopo ildi(LA FOTOSTORIA), si è celebrata, nella chiesa di San Bartolomeo della Certosa, la messa per ricordare i 43 morti nel disastro, dalla più piccola vittima Samuele Robbiano, di appena 8 anni, a quella più grande, Juan Carlos Pastenes, che di anni ne aveva 64 (CHI ERANO LE). A celebrare la funzione, l'arcivescovo diMarco Tasca. “È una giornata difficile, con ancora tante domande" ha detto aprendo la celebrazione. In chiesa, su una panca in prima fila, il sindaco di, Marco Bucci, l'assessore alla Cultura Ilaria Cavo, in rappresentanza della Regione, il questore Orazio D'Anna e il presidente del Municipio, Federico Romeo. Nei banchi a fianco i familiari di Luigi Matti Altadonna, morto nel disastro a 35 ...