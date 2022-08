Ciclista infortunato durante una discesa a Budoia (Di domenica 14 agosto 2022) Un cicloescursionista del 1989, domiciliato presso la base militare di Aviano, si è infortunato a causa di una caduta avvenuta in discesa a Dardago in località Masiere sotto Colle Sant’Angelo. Sul posto otto tecnici della stazione di Pordenone del Soccorso Alpino che hanno portato primo soccorso arrivando con il furgone e hanno coadiuvato l’equipe dell’elisoccorso regionale. L’uomo, stabilizzato e imbarellato, è stato condotto fino al velivolo che era atterrato poco distante e quindi in volo all’ospedale di Pordenone con un trauma toracico. Leggi su udine20 (Di domenica 14 agosto 2022) Un cicloescursionista del 1989, domiciliato presso la base militare di Aviano, si èa causa di una caduta avvenuta ina Dardago in località Masiere sotto Colle Sant’Angelo. Sul posto otto tecnici della stazione di Pordenone del Soccorso Alpino che hanno portato primo soccorso arrivando con il furgone e hanno coadiuvato l’equipe dell’elisoccorso regionale. L’uomo, stabilizzato e imbarellato, è stato condotto fino al velivolo che era atterrato poco distante e quindi in volo all’ospedale di Pordenone con un trauma toracico.

