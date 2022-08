Brunetta: «Non mi candido. Meloni coerente, pronto a consigliarla» (Di domenica 14 agosto 2022) Il ministro per la Pubblica amministrazione: nessun rammarico, semmai un po’ di dolore. Mi occuperò di più di Venezia e della mia famiglia, i miei amori Leggi su corriere (Di domenica 14 agosto 2022) Il ministro per la Pubblica amministrazione: nessun rammarico, semmai un po’ di dolore. Mi occuperò di più di Venezia e della mia famiglia, i miei amori

AlexBazzaro : Brunetta ha scoperto che senza collegi blindati ottenuti puntando i piedi, avrebbe fatto una brutta figura. Perciò… - Giorgiolaporta : #Brunetta, il ministro che nasconde i #tweet e con una certa passione per i cotton fioc infilati fino al cervello,… - fattoquotidiano : Renato Brunetta non si ricandida: dopo l’addio a Fi “non vado da nessuna parte”. E’ stato parlamentare (in Italia e… - DeodatoRibeira : RT @Resistenza1967: #Brunetta non si candiderà, non esistono per Lui seggi sicuri fuori dal #Centrodestra. Vada a #Davos, un posto come rel… - filipporapisar1 : @FontanellaGius1 @chiccotesta Non di Brunetta ma sicuramente più alto di Tutti gli altri ?? -