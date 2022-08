Bimbo travolto e ucciso su strisce pedonali | arrestato 18enne

(Di domenica 14 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoUn ragazzo di 18 anni è statoper avere investito eundi 11 anni, originario di Napoli ma in vacanza a Terracina, che stava attraversando sulle. Nicolas Stravato, di Fondi, è finito agli arresti domiciliari con l’accusa di omicidio stradale: era stato subito sottoposto ai test di rito risultando positivo alle droghe. Ilstava attraversando con la mamma sullel’Appia, all’altezza del ristorante La Capannina, quando è stato investito. Immagine di repertorio, non riferita all’evento in questione L'articolo proviene da Anteprima24.it.

LATINA. È stato rintracciato e arrestato con l'accusa di omicidio stradale aggravato il diciottenne di Fondi che la sera del 5 agosto scorso ha investito e ucciso sul lungomare di Terracina Romeo ...Pirata della strada travolge une scappa Nella notte tra lunedì e martedì un bambino di 11 anni ( Mohanad Moubarak ) era statoe ucciso da un pirata della strada in via Bartolini. L'...Un ragazzo di 18 anni e' stato arrestato per avere investito e ucciso un bimbo di 11 anni, originario di Napoli ma in vacanza a Terracina, che stava ...È stato arrestato il ragazzo di Fondi, di appena 18 anni, che il 5 agosto scorso a Terracina, sull’Appia vicino al ristorante La Capannina, ha investito e ucciso Romeo, un bimbo di 11 anni che stava a ...