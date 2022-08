Bianca Guaccero malinconica: "A volte si va..", i fan sono in lacrime (Di domenica 14 agosto 2022) Bianca Guaccero non sarà più a Detto Fatto. La presentatrice non condurrà più il famoso programma che ha fidelizzato una buona parte del pubblico alla sua figura. Dopo ben 7 anni di conduzione di Detto Fatto, la Guaccero racconta su Instagram la tristezza del non poter più essere parte del pomeriggio di tanti italiani. Bianca Guaccero e le sue qualità sono conosciute al meglio dal pubblico della trasmissione televisiva Detto Fatto. In onda su Rai 2, il programma è stato un appuntamento fisso per molti. Dopo 7 anni, però, la Guaccero non calcherà più quelle scene. Sebbene l'annuncio abbia già suscitato il profondo dispiacere da parte di chi segue la trasmissione con assiduità ed è affezionato anche a chi la conduce, a rinfrancare è il calore che il pubblico non fa ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di domenica 14 agosto 2022)non sarà più a Detto Fatto. La presentatrice non condurrà più il famoso programma che ha fidelizzato una buona parte del pubblico alla sua figura. Dopo ben 7 anni di conduzione di Detto Fatto, laracconta su Instagram la tristezza del non poter più essere parte del pomeriggio di tanti italiani.e le sue qualitàconosciute al meglio dal pubblico della trasmissione televisiva Detto Fatto. In onda su Rai 2, il programma è stato un appuntamento fisso per molti. Dopo 7 anni, però, lanon calcherà più quelle scene. Sebbene l'annuncio abbia già suscitato il profondo dispiacere da parte di chi segue la trasmissione con assiduità ed è affezionato anche a chi la conduce, a rinfrancare è il calore che il pubblico non fa ...

