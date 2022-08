Berlusconi | “Io al Quirinale? E’ assolutamente fuori dalla mia testa”

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 14 agosto 2022) Roma – Andare alè “mia”. Lo ha detto il presidente di Forza Italia Silvioieri sera al termine della partita Monza-Torino. “Ho risposto in una intervista a Libero, ho detto che non posso pretendere niente altrovita, che sono soddisfatto. Dal punto di vista calcistico, sono ancora il presidente che ha vinto di più nel mondo del calcio, un record che nessuno finora mi ha tolto”. Rispondendo ad una domanda sulle dimissioni di Mattarella in caso di approvazione del presidenzialismo, “non ho detto questo – ha risposto-, ho detto che, se c’è un cambio costituzionale, per cui il presidente del Consiglio viene eletto dai cittadini e il capo del governo, che cambia tutto il governo, e ...