Belotti ancora indeciso: l’estero lo chiama ma lui aspetta la Roma (Di domenica 14 agosto 2022) Difficilmente Andrea Belotti si sarebbe mai aspettato di vivere un’estate così tormentata. Perché l’addio al Torino era stato vissuto dal giocatore quasi come una liberazione, dal momento che sarebbe stato libero di accordarsi con un club pronto a garantirgli un ingaggio importante e, allo stesso tempo, un palcoscenico importante e la possibilità di confrontarsi con sfide più stimolanti. Qualcosa però non è andato come il Gallo aveva previsto. Belotti infatti ha assistito da disoccupato alla prima giornata di Serie A: uno scenario che il giocatore non si sarebbe mai aspettato di vivere sulla sua pelle. Ma, prima di prendere una decisione definitiva sul calciomercato Belotti ha deciso di attendere ancora, per non ritrovarsi – magari tra meno di un anno – a convivere con rimpianti e ... Leggi su open.online (Di domenica 14 agosto 2022) Difficilmente Andreasi sarebbe maito di vivere un’estate così tormentata. Perché l’addio al Torino era stato vissuto dal giocatore quasi come una liberazione, dal momento che sarebbe stato libero di accordarsi con un club pronto a garantirgli un ingaggio importante e, allo stesso tempo, un palcoscenico importante e la possibilità di confrontarsi con sfide più stimolanti. Qualcosa però non è andato come il Gallo aveva previsto.infatti ha assistito da disoccupato alla prima giornata di Serie A: uno scenario che il giocatore non si sarebbe maito di vivere sulla sua pelle. Ma, prima di prendere una decisione definitiva sul calciomercatoha deciso di attendere, per non ritrovarsi – magari tra meno di un anno – a convivere con rimpianti e ...

