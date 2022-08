Aspetta un figlio a 42 anni dal suo compagno | notizia dolcissima per l’attrice

(Di domenica 14 agosto 2022)undal suoa 42: arriva unaper l’amata attrice italiana, si tratta proprio di lei. Non c’è età per diventare mamma! Lo sa bene l’amatissima attrice italiana che – stando agli ultimi rumors sul suo conto – sembrerebbe che stia diventando mamma per la prima volta all’età di L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Robmel1978 : @VedoRossoNero @giulio_alinari La prima esultanza significa che aspetta un figlio dalla moglie del turco, nella sec… - filly265 : @GiusCandela Aspetta aspetta, il figlio di Montesano giornalista di Libero? Tutto mi è chiaro! - Betty36174919 : C’è chi vuole la pace e la libertà e poi c’è chi aspetta la morte ?? del figlio per ricevere una Lada. Differenze.… - Fla96451414 : @VagulaAnimula Una youtuber che ha fatto il botto perché mostrava le tette prima e poi mettendosi con Anima (uno Yo… - tonalissima : Ma aspetta un figlio oh signore mio -

... teniamo solo alla maglia ed al glorioso futuro che cie di tutto il resto ci importa poco! ... dietro Brunori il solito Valente, Floriano e ildi Firmino Elia. In panchina sono rimasti ...Come solitamente accade, chiunè al settimo cielo e non vede l'ora che il lieto momento arrivi. La gravidanza per le donne a volte può essere anche difficile, per questo quando arriva ...Aspetta un figlio dal suo compagno a 42 anni: arriva una notizia dolcissima per l'amata attrice italiana, si tratta proprio di lei.Una notizia che ha davvero dell'incredibile, vediamo di cosa si tratta e che cosa è successo. Questo papà non credeva a ciò che gli stava per capitare.