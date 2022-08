Ultime Notizie – Salman Rushdie operato, rischia di perdere un occhio (Di sabato 13 agosto 2022) Salman Rushdie, il famoso scrittore che ieri è stato attaccato e pugnalato almeno due volte mentre stava tenendo una lettura nello stato di New York, è stato operato d’urgenza e dalla notte scorsa è attaccato ad un respiratore, non riesce a parlare e potrebbe perdere un occhio. Lo ha detto il suo agente, Andrew Wylie, al New York Times. “Salman probabilmente perderà un occhio, nervi del braccio sono stati recisi e il suo fegato è stato danneggiato, le Notizie non sono buone“, ha detto Wylie. Il 75enne scrittore è stato colpito al collo e all’addome da un uomo che è stato arrestato e identificato dalla polizia come Hadi Matar, 24enne residente a Fairview in New Jersey. Matar è stato bloccato da alcune persone che stavano partecipando all’evento ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 13 agosto 2022), il famoso scrittore che ieri è stato attaccato e pugnalato almeno due volte mentre stava tenendo una lettura nello stato di New York, è statod’urgenza e dalla notte scorsa è attaccato ad un respiratore, non riesce a parlare e potrebbeun. Lo ha detto il suo agente, Andrew Wylie, al New York Times. “probabilmente perderà un, nervi del braccio sono stati recisi e il suo fegato è stato danneggiato, lenon sono buone“, ha detto Wylie. Il 75enne scrittore è stato colpito al collo e all’addome da un uomo che è stato arrestato e identificato dalla polizia come Hadi Matar, 24enne residente a Fairview in New Jersey. Matar è stato bloccato da alcune persone che stavano partecipando all’evento ...

