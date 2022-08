Ultime Notizie – Piero Angela | da Mattarella a Fazio | il cordoglio per la scomparsa

(Di sabato 13 agosto 2022) “Provo grande dolore per la morte di, intellettuale raffinato, giornalista e scrittore che ha segnato in misura indimenticabile la storia della televisione in Italia, avvicinando fasce sempre più ampie di pubblico al mondo della cultura e della scienza, promuovendone la diffusione in modo autorevole e coinvolgente”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio, che nell’aprile del 2021 aveva nominatoCavaliere della gran croce. “Esprimo le mie condoglianze più sentite e la mia vicinanza alla sua famiglia, sottolineando che scompare un grande italiano cui la Repubblica è riconoscente”, ha aggiunto il capo dello Stato. “Un grande divulgatore, un uomo di scienza e di cultura che, sfruttando le possibilità del servizio pubblico televisivo, ha permesso a intere generazioni di italiani ...

sole24ore : ??La #nave, autorizzata a partire dal porto di Chornomorsk in #Ucraina con un carico di 15mila tonnellate di #mais,… - Agenzia_Ansa : Meteo: weekend con ultime piogge, da martedì nuova ondata caldo. È la sesta dal 10 maggio. Da Ferragosto l'anticic… - Agenzia_Ansa : Gli aerei e le navi da guerra cinesi hanno attraversato la 'linea mediana' dello Stretto di Taiwan nel secondo gior… - VIOLA_MARTELLA : - CorriereCitta : Carenze igieniche, strutturali e professionali: sequestri e multe ai ristoranti di Ponza e Ventotene -

Il Sole 24 ORE

Anche nelle sueparole di commiato dal pubblico, affidate ai profili social di Superquark, emergono con forza la passione per l'approfondimento e insieme il senso di responsabilità e il rigore ...TEMI:fvgudine polizia udine questura udineIn Carnia l'originale appello di tre ragazzine per il Giro d'Italia Così il Comune di Monfalcone diventa una galleria d'... Ucraina ultime notizie. S&P taglia rating dell’Ucraina a default selettivo Ecco le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani 14 agosto 2022: Liam e Bill ancora in carcere... Pronti per scoprire che cosa accadrà nella prossima puntata di Beautiful Come sempre le no ...Il divulgatore scientifico e conduttore Piero Angela, è venuto a mancare nella notte tra il 12 e il 13 agosto 2022, ma scopriamo a quanto ammonta il suo patrimonio: lo stipendio e gli incassi. Da poch ...