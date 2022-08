Tonino Carotone | sagre | mostre e celebrazioni | Ferragosto in città

(Di sabato 13 agosto 2022) Bergamo. Sono diverse le iniziative organizzate a Bergamo nel lungo week-end di. Tra gli appuntamenti spiccano la sagra terrona all’Edoné, la sagra degli arrosticini e della cucina romana in piazzale Alpini, il concerto disabato in piazzale Alpini,e l’apertura dell’orto botanico. Ecco la panoramica degli eventi promossi inda sabato 13 a lunedì 15 agosto. BERGAMO SABATO 13 AGOSTO – Alla Carrara in mostra capolavoro di Velázquez – “La stanza vuota”, alla GAMeC mostra dedicata a Christian Frosi – “Transfigured”, a Palazzo della Ragione mostra di Anri Sala – Una mostra inaugura leper i trent’anni della GAMeC – Festa dell’Apparizione a Borgo Santa Caterina – Bergamo, agosto all’orto botanico: le aperture – Sagra terrona all’Edoné – A ...

Si esibiranno gli Arpioni, Ramiccia con, la Banda Bassotti, Il Muro del Canto, Gang, Kaos for Cause, Path, Bobby Roots, Gillo. Il cartellone si apre a Terni venerdì 12, con la ...... ' GinasteraTango5 ', per l'etichetta Movimento,'Brick Dance' di Giuseppe Cacciola, con l'etichetta Patahaus; 'Tango Invisible'; 'Tango Pichuco'; 'Baila'di", per l'etichetta new music ... Tonino Carotone: «Soffro di depressione dopo la morte di mia madre e il Covid. È un mondo più difficile» Il cantautore spagnolo torna a Bergamo, in piazzale Alpini domani (sabato 13 agosto). «Le mie melodie per combattere un mondo che mi fa arrabbiare» ...Venerdì 12 agosto. MANUEL AGNELLI. biglietto unico. Il 12 agosto Manuel Agnelli conclude a Bergamo il proprio tour, il primo da solista per portare in tutta Italia i suoi nuovi brani e ripercorrere la ...