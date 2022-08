Tiribocchi | “La squadra dell’Atalanta è all’altezza per competere ad alto livello”

(Di sabato 13 agosto 2022) Bergamo. Sabato alle ore 18:30 allo stadio Marassi prenderà il via la stagione 2022/23con la prima partita ufficiale, al termine di un’estate che ha forse deluso le aspettative di molti tifosi tra un mercato che sembra decollare solo nelle ultime settimane e un’identità parzialmente da ricostruire, partendo dalla certezza Gian Piero Gasperini. Simonesa bene cosa significhi essere un traino. Nel suo triennio nerazzurro tra il 2009 e il 2012, compreso un anno di Serie B, ha segnato 28 reti, diventando un idolo della piazza grazie ai suoi gol e alla sua forza. L’ex attaccante, oggi tra gli opinionisti di punta di DAZN, ha commentato l’estate nerazzurra e parlato delle aspettative per la nuova stagione. L’Atalanta riparte con molti punti in comune con quella della scorsa annata: crede che forse il mercato abbia portato troppo ...

