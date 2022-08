Sorpresa e paura a Salerno: esemplare di squalo trovato morto sulla spiaggia (Di sabato 13 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Sorpresa a Salerno dove uno squalo Capopiatto è stato trovato morto sulla battigia, all’altezza della Baia, tra il capoluogo e Vietri sul Mare. Si tratta di una specie, conosciuta con il nome di “pesce vacca” e molto diffusa nel Mar Mediterraneo, che può raggiungere i 5,4 metri di lunghezza. L’esemplare ha attirato la curiosità di molti bagnanti prima di essere rimosso. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 13 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutodove unoCapopiatto è statobattigia, all’altezza della Baia, tra il capoluogo e Vietri sul Mare. Si tratta di una specie, conosciuta con il nome di “pesce vacca” e molto diffusa nel Mar Mediterraneo, che può raggiungere i 5,4 metri di lunghezza. L’ha attirato la curiosità di molti bagnanti prima di essere rimosso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

MraCnz : @ItaliaViva @matteorenzi Te #RenziFaiSchifo sei un bel cornuto. Non ho paura del 3% così ti sei alleato con un altr… - lil_bunnyJK : Alle 17 è uscita la foto, abbiamo sclerato come se non ci fosse un domani, non ci aspettavamo nulla e nemmeno vampi… - mauromaurizmab : C'è un Milanista normale che mi possa spiegare questa ossessione nei confronti della Roma? É inspiegabile, dal mom… - darksa0irse : Domattina al mio risveglio per andare a lavoro avrò una sorpresa o una batosta, no vie di mezzo. CHE PAURA. - _RoadToIstanbul : RT @infernALE96: @_RoadToIstanbul No, ma cosa guardi certi obiettivi, siamo lo scudetto dello scouting. Non potrai mai tornare a competere… -