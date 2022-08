SERIE B COMO-CAGLIARI PROBABILI FORMAZIONI (Di sabato 13 agosto 2022) La SERIE B è partita con il botto e promette di proseguire sulla stessa falsariga. Dopo i quattro gol di Parma-Bari, tutti nel primo tempo, stasera alle 20.45 si giocano contemporaneamente altre tre partite della prima giornata, Cittadella-Pisa, COMO-CAGLIARI e Palermo-Perugia. Siamo solo all’inizio, ovviamente, ma stando alla griglia di partenza degli addetti ai lavori in ciascuna di queste troviamo almeno una delle possibili candidate alla promozione diretta o ai playoff. La nostra analisi è rivolta a COMO-CAGLIARI, perché mette di fronte un club che ha sorpreso tutti sul mercato, con l’arrivo di Cesc Fabregas, e uno che punta senza dubbio al ritorno immediato in SERIE A. SERIE B COMO-CAGLIARI COME ARRIVANO LE SQUADRE Il ... Leggi su sportnews.snai (Di sabato 13 agosto 2022) LaB è partita con il botto e promette di proseguire sulla stessa falsariga. Dopo i quattro gol di Parma-Bari, tutti nel primo tempo, stasera alle 20.45 si giocano contemporaneamente altre tre partite della prima giornata, Cittadella-Pisa,e Palermo-Perugia. Siamo solo all’inizio, ovviamente, ma stando alla griglia di partenza degli addetti ai lavori in ciascuna di queste troviamo almeno una delle possibili candidate alla promozione diretta o ai playoff. La nostra analisi è rivolta a, perché mette di fronte un club che ha sorpreso tutti sul mercato, con l’arrivo di Cesc Fabregas, e uno che punta senza dubbio al ritorno immediato inA.COME ARRIVANO LE SQUADRE Il ...

Fabbbbiann : RT @Fabbbbiann: Me siento como la maldita CASSIE ?? #cassieeuphoria #Euphoria #HBO #Sad #Serie - Caseriobloccato : Stasera quando Cagliari e Como scenderanno in campo, @tommasogiulini svelerà l'enorme burla che ci ha fatto: il Cag… - aquila7630 : Probabili formazioni e come seguire in tv e streaming il match #ComoCagliari, prima giornata del campionato di… - skillandbet : ???? Pronostici Serie B - 1a Giornata ? ?? - CagliariTR : ?? MATCHDAY ?? Italya Serie B ??? Como ? 21:45 ???? ?? Stadio Giuseppe Sinigaglia Forza Casteddu!!! -