Serie A: Milan - Udinese 4 - 2 (Di sabato 13 agosto 2022) Milan batte Udinese 4 - 2 (2 - 2) nell'anticipo della 1/a giornata del campionato di calcio di Serie A disputato sul terreno dello stadio Giuseppe Meazza di Milano. I gol: nel pt Becao per l'Udinese ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 13 agosto 2022)batte4 - 2 (2 - 2) nell'anticipo della 1/a giornata del campionato di calcio diA disputato sul terreno dello stadio Giuseppe Meazza dio. I gol: nel pt Becao per l'...

gippu1 : L'incredibile Becao timbra (ancora!) alla prima giornata di testa su corner al Milan: l'Udinese non segnava il prim… - OptaPaolo : 4 - Era dall’agosto 2010 contro il Lecce che il Milan non segnava almeno 4 gol nel match d’esordio stagionale in Se… - DiMarzio : #SerieA | #MilanUdinese, le parole di Pierpaolo #Marino al termine della partita - sportface2016 : #Milan, Pioli: “Dobbiamo iniziare meglio le partite, tecnicamente possiamo fare di più” - PianetaMilan : #MilanUdinese, #Pioli a @MilanTV: “Abbiamo cercato di complicarci la vita” - @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan -