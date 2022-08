Sarri e la sua frecciata a Mourinho: “Noi non abbiamo speso, ma… Se la Roma dovesse arrivare seconda…” (Di sabato 13 agosto 2022) Il campionato di Serie A sta per cominciare, ma è già aria di derby nella Capitale, visto che oggi nel primo pomeriggio il tecnico della Roma Josè Mourinho aveva ricordato come la sua squadra abbia speso solo 7 milioni sul mercato, mentre la Lazio 39 e dunque “Anche loro sono a candidati allo Scudetto?, due L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Mourinho frecciata alla Lazio: “Se volete nascondere che una squadra ha vinto con un gol in fuorigioco allora dovete farmi…” Guglielmo Timpano irride i tifosi della Lazio: “Tutti giù dal trespolo. Tu che hai gufato invano, alza gli occhi…” Lazio, Maurizio Sarri ha firmato un biennale: nelle prossime ore il comunicato ufficiale Lazio-Triestina 3-1 ... Leggi su webmagazine24 (Di sabato 13 agosto 2022) Il campionato di Serie A sta per cominciare, ma è già aria di derby nella Capitale, visto che oggi nel primo pomeriggio il tecnico dellaJosèaveva ricordato come la sua squadra abbiasolo 7 milioni sul mercato, mentre la Lazio 39 e dunque “Anche loro sono a candidati allo Scudetto?, due L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::alla Lazio: “Se volete nascondere che una squadra ha vinto con un gol in fuorigioco allora dovete farmi…” Guglielmo Timpano irride i tifosi della Lazio: “Tutti giù dal trespolo. Tu che hai gufato invano, alza gli occhi…” Lazio, Maurizioha firmato un biennale: nelle prossime ore il comunicato ufficiale Lazio-Triestina 3-1 ...

