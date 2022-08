Sampdoria-Atalanta, programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2022/2023 (Di sabato 13 agosto 2022) Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Sampdoria-Atalanta, match valido per la prima giornata di Serie A 2022/2023. E’ l’altra sfida inaugurale di questo primo turno, in campo due squadre che hanno cambiato poco ma che sono chiamate a un campionato migliore di quello che lo ha preceduto. Appuntamento fissato per le ore 18.30 di sabato 13 agosto, chi porterà a casa i tre punti? Sampdoria-Atalanta sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Alberto Santi ed Emanuele Giaccherini e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Andrea Marinozzi e Giancarlo Marocchi. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 13 agosto 2022) Ile isue Sky di, match valido per la prima giornata di. E’ l’altra sfida inaugurale di questo primo turno, in campo due squadre che hanno cambiato poco ma che sono chiamate a un campionato migliore di quello che lo ha preceduto. Appuntamento fissato per le ore 18.30 di sabato 13 agosto, chi porterà a casa i tre punti?sarà visibile sucon la telecronaca di Alberto Santi ed Emanuele Giaccherini e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Andrea Marinozzi e Giancarlo Marocchi. SportFace.

Fantacalcio : Sampdoria-Atalanta: le probabili formazioni per il Fantacalcio e dove vederla in TV - infoitsport : DIRETTA SAMPDORIA-ATALANTA Frana Gomme Madone, le probabili formazioni - infoitsport : Le probabili formazioni di Sampdoria-Atalanta - infobetting : Sampdoria-Atalanta (13 agosto ore 18:30): formazioni, quote, pronostici - Ftbnews24 : Sampdoria-Atalanta Streaming gratis: dove vedere la Serie A in Diretta LIVE #SerieA -