Roma | arrestato un piromane seriale È considerato il responsabile dell’incendio della Bancarella del Professore

CasilinaNews : Roma, incendio alla 'Bancarella del Professore': arrestato il piromane - SettenewsWeb : E' successo nelle scorse ore: un uomo di 39 anni, affidato ad una comunità di recupero a Mesero, nel Milanese, del… - SIMO_CAVOUR : RT @annamariamoscar: - Stefani68110390 : RT @annamariamoscar: - Faraone2016 : RT @annamariamoscar: -

" Ci ha lasciato uno dei giornalisti più conosciuti ed apprezzati del nostro Paese. "Buon ... Fu ancheinsieme ad altri giornalisti, per essere subito rilasciato. L'anno successivo si recò ...... ha detto che comprò a New York una parrucca e un paio di baffi finti per poi metterseli a. Lo ... però, fuquando era in Iraq. Come andò "Stavamo girando di nascosto un servizio sul ...Tornano liberi le due persone arrestate in via Innocenzo XI a Roma nell'ambito della vicenda sulla presunta banda del buco. Al termine del ...Identificato grazie alle telecamere di vigilanza, potrebbe essere responsabile anche di altri roghi divampati dall’inizio dell’estate ...