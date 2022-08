(Di sabato 13 agosto 2022) Roma, 13 ago. (Adnkronos) - "Ad oggi, sono arrivate 6.400 domande. Il 75% di queste sono state accolte. Le previsioni della relazione tecnica al provvedimento erano di 16.800 pensionamenti. Siamo quindile". E' quanto afferma Vincenzo, direttore generale dell'a proposito di102 in un'intervista a 'Il Corriere della Sera'. Quanto all'assegno unico per i figli dal 2023 non sarà più necessario presentare ogni anno la domanda, la prestazione scatterà automaticamente a tutti coloro di cui si conosce già la situazione e che hanno i requisiti, anticipae a proposito dell'erogazione segnala: "al 31 luglio l'assegno è stato chiesto per 9,1 milioni di figli. Stimiamo che altri 700 mila potranno aggiungersi. Alla fine, quindi, rispetto alla platea potenziale ...

TV7Benevento : Pensioni: Caridi (Inps), 'Quota 102 sotto attese' - -

OlbiaNotizie

...e mobilità: storie di partenze e di ritorni". Partecipa, tra gli altri, Pasquale Tridico, presidente Inps; Mons. Gian Carlo Perego, presidente Fondazione Migrantes; Vincenzo, dg Inps.- Roma: convegno Inps e Fondazione Migrantes "Italia,e mobilita': storie di partenze e di ... Gian Carlo Perego, presidente Fondazione Migrantes; Vincenzo, d.g. Inps. Palazzo Wedekind, ... Pensioni: Caridi (Inps), 'Quota 102 sotto attese' Siamo quindi sotto le attese". E' quanto afferma Vincenzo Caridi, direttore generale dell'Inps a proposito di Quota 102 in un'intervista a 'Il Corriere della Sera'. Quanto all'assegno unico per i ...Dal 2023 non sarà più necessario presentare ogni anno la domanda per l’assegno unico per i figli. L’Inps erogherà la prestazione automaticamente a tutti coloro di cui già conosce la situazione e che n ...