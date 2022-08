Ndombele Napoli, il retroscena: Giuntoli ci aveva già provato (Di sabato 13 agosto 2022) A due giorni dal debutto ufficiale in Serie A, il Napoli è ancora alla ricerca di un centrocampista che possa sostituire la possibile partenza di Fabian Ruiz. Da tempo la dirigenza ha individuato in Tanguy Ndombele il profilo adatto per la squadra. Calciomercato Napoli Ndombele (Getty Images) Ndombele Napoli: il retroscena da Sportitalia Il Napoli già a gennaio aveva fatto un tentativo per Tanguy Ndombele. Stando a quanto riferisce Sportitalia, infatti, ci sono stati contatti che, però, non sono andati avanti a causa dei costi eccessivi dell’operazione. “C’erano tracce già lo scorso 11 gennaio quando il Tottenham aveva offerto il centrocampista classe 1996 al Napoli, ma ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 13 agosto 2022) A due giorni dal debutto ufficiale in Serie A, ilè ancora alla ricerca di un centrocampista che possa sostituire la possibile partenza di Fabian Ruiz. Da tempo la dirigenza ha individuato in Tanguyil profilo adatto per la squadra. Calciomercato(Getty Images): ilda Sportitalia Ilgià a gennaiofatto un tentativo per Tanguy. Stando a quanto riferisce Sportitalia, infatti, ci sono stati contatti che, però, non sono andati avanti a causa dei costi eccessivi dell’operazione. “C’erano tracce già lo scorso 11 gennaio quando il Tottenhamofferto il centrocampista classe 1996 al, ma ...

