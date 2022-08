Napoli, l'orgoglio di Anguissa: «Questa squadra vi sorprenderà» (Di sabato 13 agosto 2022) Non è una sfida di poco conto, quella che il Napoli lancia al campionato. Ma è una sfida dove nessuno pone dei limiti. Dunque le spalle larghe e la serenità di un guerriero stile... Leggi su ilmattino (Di sabato 13 agosto 2022) Non è una sfida di poco conto, quella che illancia al campionato. Ma è una sfida dove nessuno pone dei limiti. Dunque le spalle larghe e la serenità di un guerriero stile...

DanieleMora8 : @75_franz6 Compare con orgoglio in un famoso graffito alla Sanità di Napoli - PalloneBucato : @LinoXgo Ma questa ragazza lo sa che cosa è una passione? Lo sa cosa sia il sacro fuoco del tifo? L'orgoglio dell'a… - ale87ssya : RT @liolilioo: “ci sono cantanti neomelodici che non vengono da napoli” tiè beccatevi matteo milazzo orgoglio catanese - Kagakazov : @lov_byron @hxc_matty Riferendomi in particolare ai napoletani hanno un giusto orgoglio e voglia di riscatto. La co… - napolicittametr : Metronapoli - ORGOGLIO PARTENOPEO/ Disabilità intellettiva, a Napoli la scoperta sulle cause: lo studio -