Maria Sole Ferrieri Caputi, prima donna ad arbitrare in Serie A (Di sabato 13 agosto 2022) Tutto pronto per il fischio d'inizio del campionato italiano di Serie A. Per 38 domeniche gli appassionati e le appassionate di calcio potranno tornare a far battere i loro cuori seguendo le gesta della loro squadra. Ma tra giocatori, tecnici, dirigenti, tifosi e tifose che si preparano a vivere grandi emozioni, di certo c'è anche una trentenne toscana che si chiama Maria Sole Ferrieri Caputi ed è la prima donna che potrà arbitrare gare del massimo campionato italiano, ovvero di uno dei campionati più importanti del mondo. In un mondo, come quello del calcio, in cui la supremazia maschile è sempre meno schiacciante, almeno sul piano di chi tifa e chi commenta, un'arbitra in Serie A dovevamo ancora vederla, e a breve,finalmente, ci ...

