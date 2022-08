Lino Vairetti | “L’edizione 2022 del Blubar Summer Festival è stata di altissima qualità”

Leggi su lopinionista

(Di sabato 13 agosto 2022) Il Direttore Artistico traccia un bilancio delle quattro serate che hanno avuto un ottimo riscontro di pubblico Successo per la ventesima edizione dela Francavilla al Mare: tanta la gente accorsa nelle quattro serate che, come da caratteristica della manifestazione, hanno abbracciato vari generi musicali. Si è passati dal pop raffinato ed elegante di Red Canzian la prima sera con una straorinaria apertura in acustico di James Maddock e Alex Valle, alla seconda con un concerto all’alba del Gruppo Caronte, alla seconda sera a tema prog e rock con I Maghi e a seguire Le Orme che hanno festeggiato i 50 anni del celeberrimo album “Uomo di pezza”, alla terza a tema blues con i favolosi Blue Staff del grande Mario Insenga e le sonorità meravigliose della Treves Blues Band capitanata dal “Puma di Lambrate” Fabio ...