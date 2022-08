Le Donatella | il Senza veli di Giulia solleva la polemica | è da censura

Le Donatella, il topless di Giulia solleva la polemica: è da censura (Di sabato 13 agosto 2022) Giulia è incontenibile sul web e con la sua ultima foto ha fatto sollevare un polverone. La polemica è chiarissima: il Senza veli della cantante é da censura. Giulia Provvedi de le Donatella (fonte web)Il loro profilo Instagram sta facendo registrare dei numeri eccezionali ed infatti i follower che seguono le due gemelle sul web, sono più di 1,4 milioni. Giulia e Silvia Provvedi, diventate famose grazie al programma X Factor, sono entrate a far parte del mondo dello spettacolo dopo la partecipazione al reality in Honduras, l’Isola dei famosi. Giulia e Silvia, così uguali, così il diverse Sono nate a Modena nel 1993 e fin da bambine hanno sempre avuto un rapporto speciale; le due tutt’ora, sono sempre ... Leggi su topicnews (Di sabato 13 agosto 2022)è incontenibile sul web e con la sua ultima foto ha fattore un polverone. Laè chiarissima: ildella cantante é daProvvedi de le(fonte web)Il loro profilo Instagram sta facendo registrare dei numeri eccezionali ed infatti i follower che seguono le due gemelle sul web, sono più di 1,4 milioni.e Silvia Provvedi, diventate famose grazie al programma X Factor, sono entrate a far parte del mondo dello spettacolo dopo la partecipazione al reality in Honduras, l’Isola dei famosi.e Silvia, così uguali, così il diverse Sono nate a Modena nel 1993 e fin da bambine hanno sempre avuto un rapporto speciale; le due tutt’ora, sono sempre ...

