“Il rigore è difficile da capire, ma devo accettarlo” (Di sabato 13 agosto 2022) Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla Liga spagnola appena arrivata in redazione: 13/08/2022 alle 00:04 est L’allenatore del Siviglia ha parlato dopo la partita contro l’Osasuna “La partita è stata molto intensa”, ha commentato quello del Siviglia L’allenatore del Siviglia, Julen Lopetegui, ha affermato, sulla pena commessa da Papu Gómezmassimo rigore chiamato da Del Cerro Grande “difficile da capire” che dovette accettare e che servì a dare la vittoria a Osasuna. “La partita è stata molto intensa. I primi dieci minuti ci sono costati un gol perché loro erano più bravi di noi. Penso che abbiamo preso il polso della partita e poi siamo stati meglio con situazioni che erano abbastanza chiare per fare 1-2?, L’allenatore ha commentato non appena la partita è finita su come ... Leggi su justcalcio (Di sabato 13 agosto 2022) Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla Liga spagnola appena arrivata in redazione: 13/08/2022 alle 00:04 est L’allenatore del Siviglia ha parlato dopo la partita contro l’Osasuna “La partita è stata molto intensa”, ha commentato quello del Siviglia L’allenatore del Siviglia, Julen Lopetegui, ha affermato, sulla pena commessa da Papu Gómezmassimochiamato da Del Cerro Grande “da” che dovette accettare e che servì a dare la vittoria a Osasuna. “La partita è stata molto intensa. I primi dieci minuti ci sono costati un gol perché loro erano più bravi di noi. Penso che abbiamo preso il polso della partita e poi siamo stati meglio con situazioni che erano abbastanza chiare per fare 1-2?, L’allenatore ha commentato non appena la partita è finita su come ...

Gianluc93104660 : @Robecho1 @SaverioTolomeo @PaulSigno9 Goal su rigore di Immobile in serie A: 62 vs 71 di Totti. Quindi anche Totti… - EasyRossonero : @G_Cobianchi Allo stadio questo: - Brennosenone : @FBiasin Ti spiego io come stanno le cose! Molti arbitri sono corrotti ed in malafede! Se si usasse il Var alla gra… - FrancescoD28 : @TUTTOJUVE_COM La squadra parte sempre troppo bassa davanti alla propria area di rigore e quando arriva con il pall… - Read2morrow : Difficile dissentire. Anche gli industriali e gli economisti riconoscono il flop di #Draghi e del suo #governo -