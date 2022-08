Ginnastica artistica | quando tornano in gara le Fate agli Europei? Finali di Specialità | programma | orari | tv

Leggi su oasport

(Di sabato 13 agosto 2022) Lestanno dominando gli2022 di. L’Italia ha vinto laa squadre, dopo che nel concorso generale individuale si era imposta Asia D’Amato e Martina Maggio si era messa al collo il bronzo. Le azzurre vogliono chiudere in bellezza la rassegna continentale e torneranno in pedana domenica 14 agosto per disputare ledi: appuntamento a partire dalle ore 14.30 per un intensissimo pomeriggio da vivere. Le ragazze del DT Enrico Casella andranno a caccia di una nuova vagonata di mede. Ad aprire le danze sarà Asia D’Amato al volteggio (è argento iridato in carica). Alle ore 15.17 toccherà ad Alice D’Amato e Giorgia Villa alle parallele asimmetriche, la genovese si presenta con il miglior punteggio e ...