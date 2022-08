Elezioni, finora depositati 70 simboli. Meloni tiene la fiamma in quello di Fdi, Conte va personalmente al Viminale (Di sabato 13 agosto 2022) C’è il “partito della follia” ma anche quello dei “poeti d’Azione“. Sono 70 i simboli presentati fino a questo momento al Viminale per le Elezioni del 25 settembre. Ai 55 già depositati ieri si sommano i 25 del sabato, mentre il termine ultimo è fissato in domenica 14 agosto alle ore 16. Tra i simboli presentati finora, al numero 70, quello che il suo stesso depositante, Pierluca Dal Canto, ha definito “il più brutto simbolo” di questa elezione: una serie di scritte nere su fondo bianco, tra le quali spiccano “no alla cassa forense”, “no cavie”, “no carta digitale”, “no moneta elettronica”. Un contrassegno studiato apposta per concorrere al premio di più brutto. Il nome del “partito” è Movimento per l’instaurazione del socialismo scientifico cristiano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 13 agosto 2022) C’è il “partito della follia” ma anchedei “poeti d’Azione“. Sono 70 ipresentati fino a questo momento alper ledel 25 settembre. Ai 55 giàieri si sommano i 25 del sabato, mentre il termine ultimo è fissato in domenica 14 agosto alle ore 16. Tra ipresentati, al numero 70,che il suo stesso depositante, Pierluca Dal Canto, ha definito “il più brutto simbolo” di questa elezione: una serie di scritte nere su fondo bianco, tra le quali spiccano “no alla cassa forense”, “no cavie”, “no carta digitale”, “no moneta elettronica”. Un contrassegno studiato apposta per concorrere al premio di più brutto. Il nome del “partito” è Movimento per l’instaurazione del socialismo scientifico cristiano ...

