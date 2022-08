Cinque ' Fate' azzurre sul tetto della ginnastica artistica d' Europa

Leggi su agi

(Di sabato 13 agosto 2022) AGI - 'So ein Schoener Tag' è il canticchiato ritornellofamosa canzone popolare tedesca 'Fliegerlied' risuonata oggi pomeriggio nella Olympiahalle di Monaco di Baviera. Per laitaliana è di fatto proprio 'una bella giornata'. Le '' sono salite suld'nella gara a squadre per un oro che mancava da Volos 2006. Sedici anni fa c'era Vanessa Ferrari, la più grande ginnasta azzurra di tutti i tempi, oggi in Baviera, terra delle feste (su tutte l'Oktoberfest) ecultura sportiva, ci sono Martina Maggio, Alice ed Asia D'Amato, Giorgia Villa ed Angela Andreoli.atlete (le prime quattro portacolori delle Fiamme Oro), allenate a Brescia da Marco Campodonico e Monica Bergamelli sotto la supervisione del ...