Canottaggio, Kiri Tontodonati: “Abbiamo spinto al massimo”, Stefania Gobbi: “Una medaglia contro grandi rivali” (Di sabato 13 agosto 2022) Missione compiuta! Le azzurre Kiri Tontodonati e Stefania Gobbi centrano la medaglia di bronzo nel doppio femminile in occasione della terza giornata di gare dei Campionati Europei di Canottaggio 2022 in corso di svolgimento a Monaco di Baviera (Germania) e, sostanzialmente, realizzano l’obiettivo che si erano prefissate prima del via della manifestazione continentale. Le nostre portacolori hanno messo in scena una risalita importante nel finale di gara, passando dal quinto posto dei 500 metri fino alla terza posizione conclusiva, dopo aver superato di slancio Polonia e Lituania. Al traguardo il tempo parla di 7’23?04, mentre il successo è andato alla Romania con le campionesse olimpiche in carica Ancuta Bodnar e Simona Radis (7’14?85), quindi a ben 7 secondi di distacco l’Olanda di ... Leggi su oasport (Di sabato 13 agosto 2022) Missione compiuta! Le azzurrecentrano ladi bronzo nel doppio femminile in occasione della terza giornata di gare dei Campionati Europei di2022 in corso di svolgimento a Monaco di Baviera (Germania) e, sostanzialmente, realizzano l’obiettivo che si erano prefissate prima del via della manifestazione continentale. Le nostre portacolori hanno messo in scena una risalita importante nel finale di gara, passando dal quinto posto dei 500 metri fino alla terza posizione conclusiva, dopo aver superato di slancio Polonia e Lituania. Al traguardo il tempo parla di 7’23?04, mentre il successo è andato alla Romania con le campionesse olimpiche in carica Ancuta Bodnar e Simona Radis (7’14?85), quindi a ben 7 secondi di distacco l’Olanda di ...

MalikaCambiaghi : RT @Eurosport_IT: ITALIA ANCORA SUL PODIOOOOO! ?????? Kiri Tontodonati e Stefania Gobbi conquistano una bellissima medaglia di bronzo nel do… - StaserasolounTG : RT @RaiSport: #Canottaggio: medaglia di bronzo per la coppia formata da Kiri Tontodonati e Stefania Gobbi. Rivedi la gara ?? - Baccotvnews : ??Bronzo nel canottaggio per la coppia formata da Kiri Tontodonati e Stefania Gobbi. #Monaco2022 #EuropeanChampionships #RaiSport - RaiSport : #Canottaggio: medaglia di bronzo per la coppia formata da Kiri Tontodonati e Stefania Gobbi. Rivedi la gara ??… - wandaxbarnes : RT @Eurosport_IT: ITALIA ANCORA SUL PODIOOOOO! ?????? Kiri Tontodonati e Stefania Gobbi conquistano una bellissima medaglia di bronzo nel do… -