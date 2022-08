Canoa slalom, Europei J/U23 2022: nel K1 Marta Bertoncelli è settima, 13° Xabier Ferrazzi (Di sabato 13 agosto 2022) Sono proseguiti oggi, sabato 13 agosto, a Ceske Budejovice, in Repubblica Ceca, gli Europei Junior/Under 23 di Canoa slalom: spazio nella terza giornata di gare al kayak, protagonista con le semifinali e con le finali delle prove individuali. Nel K1 Under 23 femminile in finale è settima Marta Bertoncelli, che chiude in 98.64 (4 penalità), mentre esce in semifinale (10 posti per la finale) Agata Spagnol, 17ma in 101.05 (4 penalità). Nel K1 Junior femminile Lucia Pistoni esce in semifinale (10 posti per la finale) col 20° posto in 213.94 (110 penalità). Nel K1 Junior maschile in finale si classifica 13° Xabier Ferrazzi, con il tempo di 94.41 (10 penalità), mentre non superano le semifinali (15 posti per la finale) Gabriele Grimandi, 16° in 89.94 (2 ... Leggi su oasport (Di sabato 13 agosto 2022) Sono proseguiti oggi, sabato 13 agosto, a Ceske Budejovice, in Repubblica Ceca, gliJunior/Under 23 di: spazio nella terza giornata di gare al kayak, protagonista con le semifinali e con le finali delle prove individuali. Nel K1 Under 23 femminile in finale è, che chiude in 98.64 (4 penalità), mentre esce in semifinale (10 posti per la finale) Agata Spagnol, 17ma in 101.05 (4 penalità). Nel K1 Junior femminile Lucia Pistoni esce in semifinale (10 posti per la finale) col 20° posto in 213.94 (110 penalità). Nel K1 Junior maschile in finale si classifica 13°, con il tempo di 94.41 (10 penalità), mentre non superano le semifinali (15 posti per la finale) Gabriele Grimandi, 16° in 89.94 (2 ...

