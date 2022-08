(Di sabato 13 agosto 2022) La senatrice a vita dalle colonne di Pagine Ebraiche : “Servono fatti, non parole”. La Russa: non è assimilabile al regime fascista, qui non c’è nessuna apologia

La Stampa

Rispetto lae la apprezzo. Ma le ricordo che suo marito si candidò nel Msi di Giorgio ... Gli Stati Uniti hanno appoggiato l'delle Nazioni Unite e hanno esortato l'Agenzia internazionale ...Nella polemica sulla fiamma tricolore nel simbolo di Fratelli d'Italia, eredità di Alleanza nazionale e prima ancora del Msi, arriva l'di Lilianaa Giorgia Meloni. 'Nella mia vita ho sentito di tutto e di più, le parole pertanto non mi colpiscono più di un tanto', detto la senatrice a vita e sopravvissuta alla Shoah. ... Appello di Segre a Meloni: “Via la fiamma dal simbolo”. Ma Fratelli d'Italia fa muro La Russa: non è assimilabile al regime fascista, qui non c’è nessuna apologia. Luca Monticelli Appello di Segre a Meloni: “Via la fiamma dal simbolo”. Ma Fratelli d’Italia fa muro. La senatrice a vita ...Eppure, a quanto siamo in grado di rivelare, il tema se togliere o meno la fiamma dal simbolo di Fratelli d'Italia era arrivato eccome sulla scrivania di Giorgia Meloni Non basta abiurare il fascismo, ...