Valencia, Gattuso su Arthur: «Non possiamo permettercelo» (Di venerdì 12 agosto 2022) Gennaro Gattuso, allenatore del Valencia, ha parlato di Arthur ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni: Arthur – «Certo che mi piace, ma non ce lo possiamo permettere, e allora è inutile girarci attorno o fare promesse che non si possono mantenere. Bisogna lavorare, poi lavorare e poi continuare a lavorare per trovare la nostra identità». CONTINUA SU JUVENTUS NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

