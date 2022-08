Usa, Salman Rushdie è in sala operatoria. Sarebbe stato accoltellato più di 10 volte (Di venerdì 12 agosto 2022) Lo scrittore Salman Rushdie, che ha subito un’aggressione oggi, 12 agosto, mentre si trovava al Chautauqua Institution, sta subendo un’operazione chirurgica dopo essere stato trasportato in elicottero in ospedale. L’ha reso noto il suo portavoce, Andrew Wylie, citato dal Guardian. Non ha fornito altri dettagli sulle sue condizioni di salute. Secondo il Daily Mail, lo scrittore è stato colpito dalle 10 alle 15 volte, anche al collo e al torace. Già in precedenza, la polizia dello stato di New York aveva dichiarato che Rushdie aveva riportato una ferita da taglio al collo. Un uomo «vestito con abiti scuri e con un copricapo scuro» Sarebbe salito sul palco, per poi prenderlo a pugni e accoltellarlo, secondo quanto hanno raccontato i testimoni. Il ... Leggi su open.online (Di venerdì 12 agosto 2022) Lo scrittore, che ha subito un’aggressione oggi, 12 agosto, mentre si trovava al Chautauqua Institution, sta subendo un’operazione chirurgica dopo esseretrasportato in elicottero in ospedale. L’ha reso noto il suo portavoce, Andrew Wylie, citato dal Guardian. Non ha fornito altri dettagli sulle sue condizioni di salute. Secondo il Daily Mail, lo scrittore ècolpito dalle 10 alle 15, anche al collo e al torace. Già in precedenza, la polizia dellodi New York aveva dichiarato cheaveva riportato una ferita da taglio al collo. Un uomo «vestito con abiti scuri e con un copricapo scuro»salito sul palco, per poi prenderlo a pugni e accoltellarlo, secondo quanto hanno raccontato i testimoni. Il ...

Tg3web : Salman Rushdie è stato accoltellato durante una conferenza negli Usa. Ricoverato in ospedale per le ferite riportat… - juve3stars : RT @Tg3web: Salman Rushdie è stato accoltellato durante una conferenza negli Usa. Ricoverato in ospedale per le ferite riportate. Lo scritt… - valentina_ci_75 : RT @Tg3web: Salman Rushdie è stato accoltellato durante una conferenza negli Usa. Ricoverato in ospedale per le ferite riportate. Lo scritt… - Mirarch3 : RT @dariodangelo91: Chuck Schumer, leader Democratici al Senato USA: quello a Salman Rushdie è 'un attacco scioccante e spaventoso, un atta… - ale_attardo : RT @Giorgio_JD78: X la @lauraboldrini la loro cultura sarà presto la nostra. Però si rifiuta di ospitare le #risorseINPS a casa sua. Ecco l… -