Uno Bianca, Occhipinti torna in carcere per violenza sulla ex compagna (Di venerdì 12 agosto 2022) Roma, 12 ago – La Banda della Uno Bianca non finisce mai di sollevare polemiche. Il 57enne Marino Occhipinti, ex componente della famigerata banda della Uno Bianca, avrebbe ripetutamente maltrattato la ex compagna. Era da poco in libertà condizionale e ad ottobre avrebbe ottenuto la quasi libertà totale. Ieri, però, è arrivata la decisione di revoca da parte dell'ufficio di sorveglianza del tribunale di Padova. La Banda della Uno Bianca Marino Occhipinti faceva parte dell'organizzazione criminale composta da poliziotti denominata Banda della Uno Bianca. Il gruppo operava soprattutto nel Nord Italia, tra le regioni dell'Emilia-Romagna e delle Marche. Tra il 1987 e il 1994, i suoi membri commisero ben 103 crimini, molti dei quali consistevano in rapine a mano ...

