Totti | Noemi Bocchi incinta davvero? Verità sul gossip a Estate in Diretta

repubblica : Noemi Bocchi 'incinta' di Francesco Totti, l'ultimo gossip che agita Roma [di Valentina Lupia] - infoitcultura : Noemi Bocchi, relax al mare al Circeo: Totti è a Sabaudia, lei lo 'aspetta' sotto l'ombrellone? FOTO - infoitcultura : Totti Blasi, spunta la verità sulla cena con Noemi Bocchi, 'Sì, è vero...' - infoitcultura : Totti, Noemi è davvero incinta? A Estate in Diretta arriva la verità - InArteDrago : Ma dei giornali che mettono foto di #noemibocchi di scarsa qualità di fronte a quelle di @ilaryblasi graficamente c… -

Non esiste una cosa del genere, dalle foto poi che vedonon mi sembra incinta, è magra come un chiodo' , ha tuonato Vespa. Sulla stessa lunghezza d'onda Fabrizio Rocca, amico di. 'Non ...Estratto dell'articolo di Andrea Minuz per 'il Foglio' ILARY BLASIPrima di tutto Ilary e. […] 'Ha fatto bene, se sapeva che le cose stavano così doveva andarsene pure prima', dicevano l'altro giorno i miei vicini ...Gianluca Semprini e Roberta Capua, lungo la puntata di Estate in Diretta (Rai Uno) in onda il 12 agosto, hanno provato a fare chiarezza sulla vicenda. “Non crederò mai… Leggi ...Cosa c'è di vero nell'indiscrezione lanciata dal Corriere della Sera che ha sussurrato una presunta gravidanza