Skriniar ora va via | l’Inter ne prende subito due

(Di venerdì 12 agosto 2022)si prepara alla cessione di Milan: il piano di Marotta prevede un doppio rinforzo per la retroguardia di Inzaghi Per ora hanno resistito, ma il mercato non è… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Gazzetta_it : Psg, nuovo assalto a Skriniar. Inzaghi fa muro, ora tocca all'Inter #calciomercato - IlVatediSetubal : @mrk_vanbommel @Ago9100 @Riserva75 @GuarroPas Senti, tu ovviamente puoi credere a quello che ti pare. Io ti dico so… - toninter75 : RT @Giorgiogigox: Quello. Che dovrebbe dire un. Dirigente dellinter ora!!! - FFunesto : @ncorrasco @corrado_mattevi Ma che futuro ha Skriniar? Ovviamente rimane ora, l'offerta del PSG è di inizio giugno,… - ncorrasco : @FFunesto @corrado_mattevi Beh è chiaro che qualcosa è andato storto, fosse solo per il fatto che a questo punto sa… -

Ibra perè oracolo più che giocatore. Leao deve aumentare il numero dei gol, Rebic ogni uso non ... Manca un altro difensore affidabile e questi aspettano l'offertona per vendere. ...I nerazzurri sono più concentrati sulle cessioni, e molto dipenderà dal futuro di. Sarebbe un bel problema perderlodata anche la carenza di alternative, e Inzaghi spera dunque che il ...Le ultime notizie di calciomercato oggi 12 agosto 2022: le trattative di Milan, Roma, Inter, Juve e delle squadre di Serie A ...Sfumata la pista Milenkovic, Beppe Marotta guarda in Francia per rinforzare la difesa: piace da matti un profilo seguito per anni dal Milan ...