Rischi cyber in vista del voto. Arriva il vademecum per i senatori (Di venerdì 12 agosto 2022) In vista delle elezioni del 25 settembre serve "maggiore prudenza" nell'utilizzo degli strumenti informatici diventato "sempre più frequente". È quanto scrivono i questori del Senato – Antonio De Poli, Paolo Arrigoni e Laura Bottici – in una mail con la quale invitano i membri della Camera alta a un "approccio consapevole" mettendoli in guardia dai Rischi cyber. In allegato una sorta di vademecum intitolato "Sicurezza informatica e pericoli della rete – Consigli per un uso consapevole degli strumenti informatici". Nel documento di 9 pagine ci sono suggerimenti su come "scegliere una password sicura", "identificare mail ed sms sospetti", "evitare i pericoli in Internet", "scaricare app sicure" e "non cadere nella trappola degli impostori", oltre a consigli generali sulla privacy. Spesso è l'utente finale l'anello debole ...

