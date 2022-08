Renzi-Calenda: i due nemici (con le stesse idee) finiti insieme su un volo last minute (Di venerdì 12 agosto 2022) Prima le liti, poi l’intesa. Gli staff:«Ci vuole tanta pazienza con loro». Il leader di Italia Viva: «Dobbiamo essere pronti a rappresentare l’area macroniana in Italia» Leggi su corriere (Di venerdì 12 agosto 2022) Prima le liti, poi l’intesa. Gli staff:«Ci vuole tanta pazienza con loro». Il leader di Italia Viva: «Dobbiamo essere pronti a rappresentare l’area macroniana in Italia»

