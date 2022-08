Nuovi orizzonti per Curiosity (Di venerdì 12 agosto 2022) Il rover, nella sua decennale esplorazione del cratere Gale, è ormai giunto nel punto più stretto del valico "Paraitepuy Pass" e già un nuovo affascinante panorama da esplorare si staglia oltre. Leggi su aliveuniverse.today (Di venerdì 12 agosto 2022) Il rover, nella sua decennale esplorazione del cratere Gale, è ormai giunto nel punto più stretto del valico "Paraitepuy Pass" e già un nuovo affascinante panorama da esplorare si staglia oltre.

Nuovi orizzonti per Curiosity L'immagine è una vista super - grandangolare ottenuta unendo tra loro 5 frames scattati poche ore fa dalla fotocamera di navigazione sinistra, posta sulla "Mast Cam", La strettoia è posta tra due cime:... Viaggio nei luoghi della scienza. Il Planetario di Roma Tenendo bene a mente il nostro passato, è possibile librarsi verso nuovi orizzonti: in questo caso, al di là dell'atmosfera terrestre, alla scoperta del nostro Sistema solare, con i suoi pianeti ...