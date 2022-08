Myrta Merlino, dramma inaspettato | Una scelta difficile: “Ho lasciato tutto e sono andata…” (Di venerdì 12 agosto 2022) La conduttrice Myrta Merlino ha compiuto in passato una scelta assai ardua: ecco cosa c’è nel passato del volto di La7. Myrta Merlino (fonte youtube)La granitica Myrta Merlino rappresenta uno dei volti più iconici e riconoscibili del panorama di La7. La conduttrice di “L’aria che tira” si sta attualmente godendo la meritata pausa estiva, dopo aver concluso l’ennesima stagione del talk-show mattutino dell’emittente. Loquace e sempre sul pezzo, Myrta Merlino è un punto di riferimento per gli spettatori interessati a politica e attualità, ma pochi sanno ciò che la conduttrice ha dovuto affrontare nel suo privato. Myrta Merlino si sbottona e confessa l’immenso dolore dopo l’incidente Marco ... Leggi su ck12 (Di venerdì 12 agosto 2022) La conduttriceha compiuto in passato unaassai ardua: ecco cosa c’è nel passato del volto di La7.(fonte youtube)La graniticarappresenta uno dei volti più iconici e riconoscibili del panorama di La7. La conduttrice di “L’aria che tira” si sta attualmente godendo la meritata pausa estiva, dopo aver concluso l’ennesima stagione del talk-show mattutino dell’emittente. Loquace e sempre sul pezzo,è un punto di riferimento per gli spettatori interessati a politica e attualità, ma pochi sanno ciò che la conduttrice ha dovuto affrontare nel suo privato.si sbottona e confessa l’immenso dolore dopo l’incidente Marco ...

AlbertoSomma4 : Non è che non sa di esserlo, non vuole saperlo. Mai e poi il complice dirà di esser tale, perché figurati se s pre… - ilsecoloxix : Era il 22 novembre 2021 e Carlo #Calenda, ospite di Myrta Merlino a 'L'Aria Che Tira', in onda su La7, escludeva ca… - Alberto93383706 : RT @ILPREDICATORE2: @AuroraLittleSun @Leonard1306___ Sono comici parlano sempre di fonti..lorooo!!!.. che come fonte hanno la rai,LA7,zonab… - ILPREDICATORE2 : @AuroraLittleSun @Leonard1306___ Sono comici parlano sempre di fonti..lorooo!!!.. che come fonte hanno la rai,LA7,z… - araccontarlo : @La7tv Francesco Magnanini ha paura della sua ombra. Enrico Mentana, io sono io e voi un cazzo. Myrta Merlino int… -